Schumi, 51 anni tra silenzio e speranza: «Tanti auguri Michael, siamo tutti con te»

GLAND - Indimenticato e indimenticabile per tutti gli appassionati di motori (e non solo), il leggendario Michael Schumacher compie oggi 51 anni. A sei anni dal drammatico incidente sulle nevi di Méribel (in quel maledetto 29 dicembre 2013), Schumi ora vive in un limbo tra silenzio e misteri sulle sue reali condizioni, con un alternarsi di speranza e rassegnazione.

Nel giorno del suo 51esimo compleanno, in molti - Ferrari in primis -, hanno voluto dedicare un pensiero al campionissimo tedesco, che ha scritto pagine memorabili della Formula 1. «Tanti auguri Michael, siamo tutti con te», ha scritto sui social proprio la Ferrari, in riferimento anche alle condizioni dell'ex pilota.

La casa di Maranello ha poi aggiunto un post con i numeri (impressionati) di Schumi, uomo dai 7 Mondiali, dalle 91 vittorie e 68 pole position. «Queste statistiche parlano da sole. Semplicemente il migliore di sempre».

Keystone