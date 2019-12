Doping, Iannone rischia la stangatona (4 anni di stop)

VASTO (Italia) – “Il campione A delle urine presenta tracce di drostanolone”. La comunicazione che ha rovinato le Feste di Andrea Iannone è stata più o meno questa. Certo, la notifica era molto più articolata - per essere inattaccabile a livello legale è stata arricchita di particolari e postille - e ha citato la possibilità del pilota di chiedere le analisi del campione B. Lunga o corta, l'effetto avuto al momento della lettura è stato il medesimo: è stato devastante. Per il pilota di Vasto come anche per la Dorna, ovvero la società che organizza e gestisce il circus.

Cosa accadrà ora? Per saperlo si dovrà attendere il 7 gennaio, quando si conoscerà l'esito del campione B delle urine del 30enne. A quel punto la sua sospensione per doping (al momento precauzionale) sarà stracciata o appesantita. Fino a che punto? Qualora venisse confermata la positività, Iannone potrebbe anche vedere terminare – di fatto – la sua carriera. Per dare un segnale chiaro all'ambiente, gli organi competenti potrebbero infatti arrivare a infliggere 4 anni di stop. La pena potrebbe essere invece più lieve – e “toccare” solo la off-season - se l'italiano riuscisse a provare che l'anabolizzante utilizzato non ha alcun effetto sulla guida di una moto. Se infine le controanalisi dovessero dare esito negativo, ecco che tutto il castello di accuse cadrebbe e il driver potrebbe tornare in sella alla sua Aprilia già per i prossimi test invernali.