Lorenzo "in soccorso" di Rossi

IWATA (Giappone) - Le sta provando tutte Valentino Rossi per tentare di tornare a recitare un ruolo da protagonista nel motomondiale.

È da leggere in questo senso l'ormai certo ingaggio di Jorge Lorenzo in qualità di collaudatore della Yamaha. Secondo diverse fonti, infatti, tra lo spagnolo e la scuderia di Iwata mancherebbero soltanto alcuni dettagli.

«Se la Yamaha pensasse a Jorge come collaudatore farebbe una gran cosa», erano state le parole espresse dal Dottore nelle scorse settimane. Detto, fatto.

Per Valentino Rossi un pizzico di speranza in più sotto l'albero di Natale per ritrovare il feeling con il suo mezzo e per prolungare il più a lungo possibile l’avventura in MotoGP...

Keystone (archivio)