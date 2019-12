«In Germania sarò sempre il numero 2»

BERLINO (Germania) - In Germania Sebastian Vettel ha sempre avuto il "peso" del confronto con il mitico Michael Schumacher. Seppur sia riuscito a togliersi delle belle soddisfazioni - come i quattro titoli consecutivi tra il 2010 e il 2013 - "Seb" non è riuscito a imitare la carriera del suo predecessore.

Per questo, il diretto interessato, non si fascia però la testa... «Il fatto che io sia il numero due in Germania nel campo della Formula 1, e che rimarrò tale, non è un problema per me – le sue parole alla tv tedesca ARD – La possibilità di avvicinarsi diminuisce sempre di più, ora che i giovani possono dimostrare il loro valore in Formula 1 e con Hamilton che è ancora dominante. Penso che le prestazioni di Michael siano state e siano ancora uniche. È stato lui a segnare la svolta per la Formula 1».

Keystone