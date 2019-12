«Vettel distrutto dalla politica»

MILTON KEYNES (GBR) - Helmut Marko ha parecchie doti; tra queste non c'è in ogni caso quella della diplomazia. Quando deve dire qualcosa, il consigliere capo della Red Bull lo fa, senza troppo preoccuparsi delle conseguenze delle sue parole. Per questo, in passato, ha più volte vissuto "brutti quarti d'ora". Ciò non l'ha tuttavia mai ammorbidito.

L'ultima stilettata, il 76enne austriaco l'ha inflitta alla Ferrari, ovvero alla scuderia che più di tutte è uscita con le ossa rotte dall'ultima stagione di Formula 1. Il dirigente ha puntato il dito sulla gestione dei piloti della Rossa, e anche sulle qualità di Seb Vettel.

«Purtroppo devo ammettere che Vettel non è più uno dei migliori piloti del circus - ha sentenziato Marko ai microfoni di Motorsport-Total - ha vissuto il suo periodo migliore con noi alla Red Bull perché lo abbiamo sempre trattato con onestà. In Ferrari invece... beh a Maranello sono famosi per la politica che attuano in squadra, una politica che ha distrutto Sebastian. Lui è troppo schietto per quell'ambiente. Leclerc? La sua esplosione ha sorpreso e forse destabilizzato in molti. Ma la Rossa avrebbe dovuto sostenere la sua prima guida».

Keystone (foto d'archivio)