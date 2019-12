Alex Fontana regala il secondo titolo alla KIA

WUHAN (Cina) - Vincendo gara-1 sul circuito cittadino di Wuhan, Alex Fontana è riuscito a lasciare la sua firma anche nell'edizione 2019 del China Touring Car Championship, la più importante serie per vetture Turismo del Paese asiatico. Il pilota ticinese è tornato al volante della KIA K3 2.0 turbo ufficiale per l'ultimo appuntamento in calendario e la sua presenza è stata fondamentale per la conferma del prestigioso titolo costruttori.

Scattato dalla prima fila, Fontana ha sfruttato nel migliore dei modi l'inversione della griglia: ha condotto in testa l'intera corsa del sabato, gestendo in maniera perfetta anche la delicata fase di ripartenza dopo la bandiera rossa causata da un incidente in apertura. Per il 27enne svizzero si tratta della quinta vittoria della carriera nel CTCC, in cui ha esordito nel 2016 seguendo fin dall'inizio lo sviluppo dell'auto marchiata KIA Motors. Da regolamento, in quanto concorrente di nazionalità straniera, ad Alex non è mai stato consentito di partecipare all'intera stagione, ma ad ogni occasione ha sempre dimostrato il suo livello di forza.

In gara-2 l'elvetico ha poi sfiorato un altro podio, terminando quarto, risultato comunque decisivo per consentire alla KIA di restare campione contro l'agguerrita concorrenza di Volkswagen, Ford, BAIC e Toyota. La Cina continua così a regalare grandi soddisfazioni agonistiche al poliedrico Fontana, che a ottobre si era già laureato campione al debutto nella classe GT4 del China GT Championship, guidando la Mercedes AMG GT4 del team Phantom Pro Racing in equipaggio con Chris Chia. Adesso è il momento delle meritate celebrazioni, in attesa delle sfide all'orizzonte per il 2020.

Alex Fontana: «Nel mondo del motorsport si dice spesso che vincere sia difficile, ma che confermarsi lo sia ancora di più: se è davvero così, la nostra felicità per il titolo costruttori 2019 nel CTCC è persino maggiore rispetto allo scorso anno. È una soddisfazione enorme aver dato il mio contributo per consentire a KIA Motors di essere di nuovo campione, in una serie dove la concorrenza è fortissima, sia a livello tecnico che di avversari in pista. La K3 è fra le auto da corsa a cui sono più affezionato, avendola portata al debutto nel 2016 e avendone seguito fin da subito lo sviluppo. Vedere il marchio KIA ormai stabilmente al vertice mi rende orgoglioso, come aver ottenuto la mia prima vittoria un circuito cittadino a Wuhan è stato qualcosa di molto speciale. Mi congratulo con tutta la squadra per lo splendido lavoro, e guardo già impaziente al prossimo anno».

Fontana