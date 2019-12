Barrichello inchioda Schumi: «La Ferrari era di Michael, io mai supportato»

SAN PAOLO (Brasile) – Per anni è stato il fido scudiero di Michael Schumacher, l'uomo che lo ha accompagnato in mille avventure e vittorie in rosso. Ha raccolto applausi, si è tenuto lontano dalle polemiche (pochissime volte ha alzato la voce), ha infilato più di un successo. È insomma stato il secondo perfetto nel quinquennio più vincente della storia della Ferrari.

Chi? Rubens Barrichello, ovviamente. Ad anni di distanza dalla sua avventura con la Rossa, il brasiliano ha però raccontato di ambizioni cancellate e trattamenti poco simpatici. Tutto in nome della grandezza di Michael.

«Il mio rapporto è sempre stato buono con tutti i compagni di squadra avuti, compreso Schumacher – ha raccontato il 47enne a Beyond the grid – Michael però non mi ha mai supportato. E d'altronde io mai gliel'ho chiesto. È capitato tante volte che, finito un meeting tutti insieme, la squadra ne iniziasse poi uno “personale” con il tedesco. La Ferrari era sua, solo sua».

Keystone (foto d'archivio)