«Vettel non ascolta, si faccia aiutare...»

MARANELLO (Italia) - Quella che si è lasciato alle spalle è stata una stagione al di sotto delle aspettative per Sebastian Vettel. I risultati non gli hanno sorriso e il tedesco è spesso finito nel mirino della critica. Non soltanto per i risultati pessimi che ha ottenuto, ma anche per alcuni suoi comportamenti di difficile interpretazione...

Uno che lo conosce bene è Mark Webber, che ha raccontato così il suo ex collega... «È un vincente e un lottatore, ma ha un difetto, ossia non sa ascoltare».

A Channel 4 l'australiano - che si era ritirato dalla Formula 1 nel 2013 - ha dato un consiglio a Vettel: «A mio avviso dovrebbe farsi aiutare. Dovrebbe comunicare con persone che hanno vissuto un percorso analogo. Adesso ha tre figli a casa che lo aspettano e il campionato venturo sarà composto da 22 Gran Premi. Io non sono papà, ma credo che sarà una grande sfida per lui. Credo che queste settimane, quelle che precedono la prossima stagione, siano il periodo di pausa più importante della sua carriera».

Keystone