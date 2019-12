Matrimonio Hamilton-Ferrari? Pericoloso per Leclerc

ABU DHABI - Mentre ad Abu Dhabi si sta consumando l'ultimo weekend di gare del Mondiale 2019, una notizia bomba scuote la Formula 1 e fa discutere. L'indiscrezione, lanciata dalla "Gazzetta dello Sport", parla di due incontri tra il presidente della Ferrari John Elkann e il britannico Lewis Hamilton, il cui contratto con la Mercedes scade nel 2020.

Semplici suggestioni? Forse, ma il sei volte campione del mondo non ha mai nascosto la sua ammirazione per la Rossa, nonostante le recenti smentite. «So che può succedere, il Cavallino è un marchio fenomenale e ogni pilota sogna di vincere il titolo con la Ferrari», aveva commentato a sua volta Toto Wolff, non escludendo - in futuro - il possibile passaggio di Hamilton alla scuderia di Maranello.

Ora, un'apertura al britannico, è arrivata anche da Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari. «Lewis è un pilota fantastico. Sapere che è disponibile nel 2021 ci può solo rendere felici - ha detto - Però è presto, per ora siamo contenti dei nostri piloti, ne parleremo a un certo punto della prossima stagione e capiremo cosa fare».

Insomma la carne al fuoco non manca. Interpellato sull'argomento ha detto la sua Flavio Briatore, ex Team Manager Renault. «Io aspetterei prima di prendere Hamilton - ha spiegato Briatore in un'intervista a "AdnKronos" - Stiamo parlando di un grandissimo pilota, ma magari un elemento del valore di Hamilton ce l'hanno già in casa ed è Charles Leclerc. Avere due piloti di assoluto valore nella stessa scuderia può essere rischioso. Abbiamo già visto quel che sta accadendo quest'anno tra Vettel e Leclerc. Se il prossimo anno il monegasco continuasse il processo di crescita iniziato quest'anno... io punterei su di lui».

keystone-sda.ch/STF (Luca Bruno)