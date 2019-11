Hamilton in pole ad Abu Dhabi. Ferrari, pasticcio e seconda fila

ABU DHABI - Lewis Hamilton ha firmato la pole position ad Abu Dhabi, sede dell'ultima tappa del mondiale 2019. Il campione del mondo ha fatto la voce grossa nelle qualifiche, chiudendo in 1'34''779 (nuovo record). Alle sue spalle l'altra Mercedes di Bottas, che però partirà dall'ultima piazza per una penalità.

In prima fila al fianco di Hamilton viene dunque "promosso" Max Verstappen, mentre partiranno in seconda le Ferrari di Leclerc (terzo) e Vettel (quarto).

Per la Ferrari una giornata caratterizzata da un altro giallo e possibili polemiche. Vettel e Leclerc hanno rallentanto eccessivamente nell'ultimo giro di lancio. Morale della favola: il tedesco è riuscito a passare prima della bandiera a scacchi della Q3, mentre il monegasco, che si trovava in coda, non ce l'ha fatta e non ha potuto tentare di migliorare il suo tempo.

In terza fila l'inglese della Red Bull Alexander Albon, seguito da Lando Norris.

