Marc Marquez chiuso in casa

CERVERA (Spagna) – Superato il momento più delicato, Marc Marquez ha ora davanti a se un periodo di rinunce.

Attesa la fine della stagione per sottoporsi a un intervento alla spalla destra, lo spagnolo non ha perso tempo: appena completati i test a Jerez è volato a Barcellona dal dottor Mir. Tutto è andato per il meglio ma, pensando a un recupero completo, il chirurgo ha imposto al fenomeno un lungo periodo di riposo. Ha anzi posto delle condizioni alle sue dimissioni dalla clinica Quirón-Dexeus: niente sollecitazioni, niente movimenti bruschi e, possibilmente, niente viaggi e stress.

Tornato nella sua Cervera, il 26enne sarà dunque costretto a staccare per un po' la spina. È in dubbio pure la sua presenza a Montecarlo, per il ritiro del premio che gli spetta in quanto dominatore dell'ultimo campionato.

keystone-sda.ch/ (V?ctor Lerena)