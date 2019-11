Schumacher ignorato (ma vede rosso)

ABU DHABI (EAU) – C'è uno Schumacher che – per il momento almeno – dentro un abitacolo non riesce a fare la differenza. Solo dodicesimo nella classifica di Formula 2 , Mick ha infatti mancato la promozione al piano superiore, accanto ai big del Mondiale. Al suo posto – confermato in Prema – l'ascensore lo ha preso il canadese Nicholas Latifi, che correrà in Williams accanto a Russel.

«Non c’è stata davvero un’opportunità per salire di categoria – ha raccontato il 20enne tedesco - Restare in Formula 2 è quindi stata una conseguenza di questa situazione, oltre che la cosa più intelligente che potessi fare. Ho imparato tanto e voglio tornare in pista, la prossima stagione, con l'obiettivo di lottare per il titolo. Quest’anno ho potuto guidare le Ferrari del 2002 e del 2004 sulle quali trionfò mio padre. È stato un sogno. Il futuro? Con Charles Leclerc ho già avuto modo di lavorare e mi trovo benissimo. Perché non sognare quindi un'avventura in Ferrari con lui?».

keystone-sda.ch/STF (Kamran Jebreili)