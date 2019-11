«Rossi è vecchio, Lorenzo ha 100'000'000 in banca», campioni senza voglia

JEREZ DE LA FRONTERA (Spagna) – La scelta di Aprilia di metterlo alla porta per puntare su Andrea Iannone - al termine del 2018 - è andata di traverso a Scott Redding. Pensato al ritiro, il 26enne è invece ripartito dal Campionato britannico Superbike, archiviato con il titolo nazionale. Chiuso almeno temporaneamente con la MotoGP dopo cinque stagioni consecutive, l'inglese è però rimasto un profondo conoscitore di quel mondo e dei suoi protagonisti. E, senza peli sulla lingua, a Speedweek.com ha dato la sua versione di quel che sta accadendo.

«Valentino Rossi è vecchio e Andrea Dovizioso gli è vicino – ha raccontato Redding – entrambi pensano al ritiro. Con i giovani che arrivano a grande velocità e con Marquez che distrugge tutti, gli anziani non hanno più la volontà di rischiare tanto. Discorso diverso per Jorge Lorenzo, un grande pilota ma anche un tipo strano. Ai suoi tempi era inarrestabile e ora gli auguro il meglio per la sua pensione. A dire il vero pensavo lasciasse prima. Ha scelto la Honda e non ha funzionato. Posso solo immaginare come doveva essere per lui, a sbattere ogni giorno la testa contro il muro. Perché continuare a soffrire con 100'000'000 in banca?».

Keystone