«Io e Vettel? Abbiamo una sola direttiva...»

ABU DHABI - Domenica ad Abu Dhabi si scriverà l'ultimo capitolo di una stagione ormai ampiamente decisa da tempo. A tenere banco negli ultimi giorni è la questione-Interlagos, con l'ormai famoso incidente tra i due ferraristi Vettel e Leclerc. La convivenza tra i due piloti sarà possibile anche in futuro?

Il monegasco è tornato a parlare di quanto accaduto... «Abbiamo guardato le immagini - le parole di Leclerc a "La Gazzetta dello Sport" - Credo sia stato un episodio molto sfortunato perché è stato un contatto lieve con conseguenze drammatiche, sia per il team, sia per i tifosi. Dovremmo cercare di essere meno aggressivi fra di noi per non farlo accadere di nuovo. Ne abbiamo parlato a Maranello: credo che non capiterà più. Non abbiamo avuto direttive precise: possiamo sempre gareggiare uno contro l'altro, siamo entrambi forti e competitivi, ma dovremo concederci un po' di spazio in più. Per quanto ne so questa è l'unica direttiva che ci è stata data, ma forse Mattia Binotto potrà spiegarla meglio».

Keystone