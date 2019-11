«Leclerc? Un bastardo fortunato»

ABU DHABI (EAU) – Nico Hülkenberg è il pilota che ha corso più gare in Formula 1 senza riuscire a salire sul podio. Non per questo, per un primato per il quale non può certo andar fiero, si sente però deluso. Il tedesco considera infatti buona la sua carriera e considera solo un caso non aver mai avuto una monoposto competitiva da guidare. Come invece è capitato, alla prima avventura tra i grandi, a Charles Leclerc.

«La mia carriera? Non mi sembra un'incompiuta – ha raccontato il 32enne - Nel corso degli anni ho firmato buone prestazioni in modo molto costante. E questo mi ha permesso, quando altri non venivano assunti o non trovavano un posto, di essere desiderato e pagato per guidare. Certo, vorrei avere un palmares più ricco, con più podi e vittorie, ma conosco i motivi per i quali le cose non sono andate. Sono in pace con me stesso e dormo bene la notte. Se non potrò andare avanti, la vita continuerà. In quanto a Leclerc, competitivo al suo primo anno in Formula 1, mi fa pensare che sia un… bastardo fortunato».

keystone-sda.ch/STF (Silvia Izquierdo)