Ralf Schumacher avverte Vettel: «Cose del genere non devono più accadere»

MARANELLO (Italia) - Dopo le tensioni registrate in casa Ferrari in occasione dell'ultimo GP di Formula 1 a Interlagos - dove le due rosse si erano messe fuori dai giochi da sole - un altro ex pilota ha commentato la situazione: Ralf Schumacher.

«Il duello è stato davvero emozionante», ha analizzato il fratello di Schumi a "Sky Deutschland". «Vettel ha deciso di cambiare la traiettoria per due ragioni: da una parte pensava che Leclerc fosse più lontano, dall'altra voleva chiudere la linea per la curva successiva. Adesso bisognerà vedere però come si svilupperà il rapporto tra i due compagni di squadra(...). Sono convinto che ci sarà un lungo confronto all'interno del team, sono tutti sotto una grande pressione. Se alla Ferrari non dovesse migliorare la situazione, allora uno dei due piloti rischia, probabilmente Vettel, anche perché il futuro è di Charles. Cose del genere non devono più accadere(...)».

keystone-sda.ch/ (SEBASTIAO MOREIRA)