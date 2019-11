«La Ferrari è un posto strano, non andarci»

MARANELLO (Italia) – La prossima potrebbe essere una grande stagione per Lewis Hamilton. Una stagione da record. Riuscisse a vincere un altro titolo, il britannico arriverebbe a quota sei con la Mercedes e a sette totali (contando il primo in McLaren), eguagliando Michael Schumacher. E poi? In molti parlano già di un suo passaggio alla Ferrari, con la quale proverebbe a diventare leggendario.

Non tutti sono però convinti che il matrimonio con la rossa possa essere una scelta vincente. Tra quelli che consigliano a Lewis di tenersi alla larga da Maranello c'è l'ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone, secondo il quale un'avventura italiana sarebbe per lui solo deleteria.

«La Ferrari è un posto strano in cui lavorare – ha graffiato l'89enne ex dirigente – e Lewis, che non parla italiano, è un pilota con il quale puoi andare molto d’accordo oppure puoi essere molto in disaccordo. Se fossi in Hamilton proverei a vincere un altro titolo e mi ritirerei. Anche perché se nel 2021 in Ferrari ci fosse ancora Leclerc, sarebbe lui a vincere. Ci scommetterei tutto il mio denaro. Non è migliore di Hamilton ma penso che possa essere il più adatto al cambio di regolamento».

keystone-sda.ch/ (Marcelo Machado De Melo)