Ferrari, 40'000'000 per liberarsi di Vettel

MARANELLO (Italia) – La storia della Ferrari potrebbe aver subito una svolta al giro numero 66 del GP del Brasile. L'autoscontro, non voluto, non cercato, ma causato da Vettel, che in un colpo solo ha chiuso la sua gara e quella di Charles Leclerc, sembra infatti aver convinto i dirigenti della rossa che una convivenza tra i due piloti è insostenibile.

Il vecchio campione e il giovane in rampa di lancio, entrambi in lotta per il Mondiale? Non funziona, non funzionerebbe. Per questo, per evitarsi un altro anno di scontri, polemiche e ripicche, in Ferrari sembrano essere pronti a far scoppiare la coppia. Sicuri che il monegasco possa divenire una prima guida affidabile, a Maranello stanno pensando di affiancargli un driver esperto ma non ingombrantissimo, prezioso ma allo stesso tempo non alla spasmodica ricerca della luce dei riflettori.

La scelta potrebbe rivelarsi azzeccata ma porta con se un costosissimo risvolto: prima di assumere un secondo violino, si deve chiudere il matrimonio con Sebastian Vettel. Nelle ultime stagioni il tedesco si è dimostrato discontinuo e non totalmente affidabile. Sul piano sportivo il benservito potrebbe quindi essere assorbito senza troppi problemi. Quel che potrebbe frenare i dirigenti della rossa è il suo contratto. Il 32enne è infatti ancora legato alla scuderia per tutta la prossima stagione, nella quale percepirà 40'000'000 di euro. In Ferrari sono davvero pronti a pagare tale cifra e, comunque, lasciar libero il loro pilota?

Nelle prossime settimane avvocati e contabili avranno parecchio da fare.

keystone-sda.ch/ (Marcelo Machado De Melo)