Alex Marquez, debutto col botto: primi giri e caduta

VALENCIA (Spagna) - Dopo gli annunci e le strette di mano, è cominciata con una caduta l'avventura di Alex Marquez in MotoGP con la Honda. Debutto che, da segnalare, è avvenuto sulla RC213V e le insegne del team LCR, con la squadra di tecnici che solitamente segue Takaaki Nakagami.

Il fresco campione del mondo di Moto2, che il prossimo anno comporrà in Honda HRC un team davvero intrigante insieme al fratello Marc - cannibale capace di dominare la classe regina - è finito a terra alla curva 10 nella prima giornata di test a Valencia dopo aver perso l'anteriore.

Nessuna conseguenza per il 23enne, che in seguito è rientrato ai box in scooter prima di tornare in pista.

keystone-sda.ch/ (MANUEL BRUQUE)