Wick, un anno e poi basta

ZURIGO - La prossima sarà l'ultima stagione sul ghiaccio per Roman Wick. Come riportato dal Tages Anzeiger, il 33enne attaccante ha raggiunto con lo Zurigo un accordo per un rinnovo fino alla primavera 2021, dopo la quale appenderà i pattini al chiodo.

Divisosi principalmente tra Kloten e Lions (sette anni con i primi e, al momento, otto con i secondi), l'ala nativa di Bronschhofen ha assaggiato pure il Nord America. Tra il 2004 e il 2006 ha giocato in WHL con Red Deer Rebels e Lethbridge Hurricanes, nel 2010/11 ha invece vestito la maglia di Ottawa Senators (7 match in NHL) e Binghamton Senators (42 punti in 70 match di AHL).

Keystone (foto d'archivio)