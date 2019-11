Terribile caduta a Valencia: ecco il video

VALENCIA (Spagna) - L'ultima gara stagionale di Moto3 sul circuito di Valencia - che ha sorriso allo spagnolo Sergio Garcia - è stata caratterizzata da una bruttissima caduta che ha coinvolto cinque piloti alla curva 11: Foggia (che ha avuto la peggio), Antonelli, Tatay, Yurchenko e Alcoba.

Come si può vedere dal video in allegato, l'italiano Dennis Foggia è stato urtato violentemente dalla moto dello spagnolo Carlos Tatay,che ha causato a sua volta un incidente a catena. Per la cronaca il pilota azzurro è stato trasportato in ospedale, ma le notizie sulle sue condizioni fisiche sono, fortunatamente, abbastanza rassicuranti.

keystone-sda.ch/ (Manuel Bruque)