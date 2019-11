Marquez-Marquez, la Honda pensa ai fratelli-coltelli

VALENCIA (Spagna) – Il ritiro di Jorge Lorenzo e la voce che, come suo sostituto, la Honda potrebbe puntare su Alex Marquez: più che su prove e tempi, nell'avvicinamento alla gara di Valencia si è parlato di mercato. Di futuro.

L'ipotesi di avere il fratello come compagno di squadra non è stata smontata dall'attuale campione del mondo di MotoGP, che si è in ogni caso mostrato quantomeno perplesso.

«Non ho mai spinto perché ingaggiassero mio fratello – ha specificato Marc Marquez – sono contento che approdi in questa categoria, ma che lo faccia con la Honda o in un'altra squadra va sempre bene. Per come la vedo io, qualora la trattativa si chiudesse, per lui sarebbero più gli svantaggi che i vantaggi: il paragone con il compagno di squadra ci sarà sempre. Poi, in fondo, stiamo parlando di un campione del mondo. Questo non toglie comunque che io gareggio per vincere; va bene essere fratelli ma ci vuole professionalità. Nel box io ho i miei segreti, lui ha i suoi e tutto, nel caso, deve rimanere così».

keystone-sda.ch/ (Kai Foersterling)