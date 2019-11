Valentino Rossi non vuole sentire ragioni: «Niente è divertente come la MotoGP»

VALENCIA (Spagna) - Nonostante i suoi principali rivali di una vita (più giovani all'anagrafe) si siano ormai ritirati - da Stoner a Lorenzo, passando per Pedrosa - Valentino Rossi non vuole proprio saperne di appendere la moto al chiodo.

«Dieci anni fa, non avrei mai pensato di smettere dopo Pedrosa e Lorenzo», ha raccontato proprio il Dottore a "Moto.it". «Come ho detto ieri però, ognuno ha il suo orologio (agonistico, NDA): questa è una vita difficile, la puoi fare solo se hai le motivazioni e ti diverti. Non c’è una scelta giusta o sbagliata, è molto personale: è giusta la mia come la loro. Come vedo il futuro? Sicuramente mi vedo in famiglia, con dei figli, ma credo che niente sia divertente come la MotoGP: l’ho capito già 10 anni fa(...) Per questo vorrei continuare a correre ancora un po'(...)».

Keystone, archivio