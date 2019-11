«Lorenzo? Triste vederlo in questa situazione»

VALENCIA (Spagna) - I rumors sul suo possibile ritiro si inseguivano da diverso tempo, ma il legame con la Honda anche per il 2020 e le smentite del suo entourage facevano pensare che la storia potesse anche finire diversamente. Ed invece oggi, nella conferenza indetta a Valencia, Jorge Lorenzo ha ufficializzato il suo addio alle corse e sorpreso un po' tutti, a partire dal compagno di team Marc Marquez.

«Quando non c'è la motivazione di correre... è così: è una sorpresa per tutti - ha commentato Marc Marquez ai microfoni di Sky Sport - Jorge ha dimostrato però grande personalità e carattere. Un altro avrebbe detto, vado così, prendo i soldi e vado a casa. Lui è sempre molto chiaro e corretto. Gli ho fatto i complimenti. Quando l'ho saputo? Solo oggi, quando l'ha detto».

«È un po' triste vedere un campione come lui in una situazione del genere - ha invece commentato Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati che ha lavorato con Lorenzo per due anni - Credo che abbia tratto le conseguenze dalla situazione, una decisione importante e sofferta».

Loris Capirossi, ex pilota, pensa che Lorenzo potesse ancora dire la sua nel Motomondiale: "Ritirarsi è sempre una decisione difficile. Lui secondo me aveva ancora molto da dare. Stasera, quando sarà solo, sentirà molto quello che ha fatto. Se ha preso una decisione del genere va comunque rispettata. Quando mi sono ritirato non sentivo più quello che avevo. Evidentemente anche lui».

keystone-sda.ch/ (MANUEL BRUQUE)