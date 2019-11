Aegerter lascia senza lacrime: «La MotoE si adatterà bene al mio stile»

LONDRA (GB) - Nel campionato 2020 Dominique Aegerter lotterà per il titolo di MotoE in sella a una moto dell'Intact Team. Il pilota elvetico prenderà il posto del connazionale Jesko Raffin.

Ricordiamo che il 29enne ha disputato nella sua carriera 4 stagioni nella categoria 125cc (2006-2009), dopodiché è sceso in pista per ben 10 campionati di Moto2 (2010-2019), dove ha vinto un Gran Premio - al Sachsenring - e ha conquistato sette podi totali.

«Sono molto felice di poter sistemare adesso il mio futuro», sono state le sue parole sul sito "Epaddock.it". «Dopo una fase di incertezza e la fine della mia carriera in Moto2, sono molto felice di poter competere in MotoE con il team IntactGP, una scuderia molto professionale e con una buona esperienza in MotoE quest’anno(...). Non posso dire molto su questa moto perché non l’ho ancora provata, ma ho sentito molte cose positive(...) Penso che si adatterà bene al mio stile di guida e l’obiettivo è di combattere con i piloti di testa. Sarò anche pilota sostituto ufficiale in Moto2 del team IntactGP(...) È bello avere finalmente la possibilità di concentrarmi nuovamente sulle corse motociclistiche(...)».

keystone-sda.ch/STF (FAZRY ISMAIL)