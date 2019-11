Niente Formula 1: Mick Schumacher bocciato (per ora)

FRANCOFORTE (Germania) - L'annata di Formula 2 in chiaroscuro ha un po' frenato la scalata di Mick Schumacher. Riuscito a piazzare un'unica zampata - e incappato in troppi ritiri e problemi - con la Prema Racing, il tedesco ha infatti dovuto accantonare almeno momentaneamente il sogno della promozione in Formula 1.

«Se avessi avuto la chance di debuttare in Formula 1 nel 2020 l'avrei colta al volo - ha raccontato al Kölner Express il 20enne figlio di Michael - ma sfortunatamente al momento questo appare un evento non realistico. La mia stagione non è stata facile, ma come pilota ho fatto nuove esperienze e sono cresciuto anche attraverso le delusioni. Ho imparato a non mollare mai».

Keystone (foto d'archivio)