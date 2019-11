Verstappen-Albon, la Red Bull non cambia

MILTON KEYNES (GBR) - La coppia di piloti della Red Bull per la stagione 2020 sarà Max Verstappen-Alexander Albon.

Contratto in essere in mano, l'olandese era già certo di sedere nell'abitacolo di una delle monoposto austriache. Chi ancora non era sicuro della conferma era il thailandese il quale invece, capace di convincere soprattutto negli ultimi mesi, ha strappato un accordo per il futuro.

Impegnato nella sua prima avventura in F1, il 23enne ha fin qui raccolto, tra gli altri, un quarto e quattro quinti posti.

Our 2020 vision 👀💪 @alex_albon confirmed to race alongside Max next year! 🙌🏁 — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) November 12, 2019

