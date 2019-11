«Vettel campione indegno»

SÃO PAULO (Brasile) – Più che in pista, dove comunque è arrivato ad accarezzare il titolo nel 1999 (quando, con Schumacher fuori uso, fu beffato solo all'ultima gara da Hakkinen), Eddie Irvine è stato sempre veloce con il microfono. Una lingua tagliente e zero filtri hanno procurato guai e nemici al nordirlandese il quale però, proprio per queste sue caratteristiche, è anche stato amatissimo da molti tifosi.

L'ultima vittima delle critiche dell'ex ferrarista è stato Sebastian Vettel, smontato pezzo dopo pezzo a causa di risultati e prestazioni deludenti.

«Vettel è un campione del mondo indegno – ha affondato il colpo Irvine in un'intervista concessa a Betway - fa molti errori e sinceramente non ho mai pensato che fosse veloce. Credevo che Leclerc avrebbe avuto buone possibilità di batterlo e... così è stato. Penso che la Ferrari dovrebbe concentrarsi su Charles; non l'ha fatto finora perché non ha voluto sacrificare un quattro volte iridato. E per questa scelta hanno perso la possibilità di cogliere delle vittorie: secondo me Vettel può danneggiare Leclerc in una corsa al titolo. Per come la vedo io, solo Charles può battere Hamilton; lo abbiamo visto a Monza, anche se probabilmente il successo è arrivato grazie a una manovra un po’ scorretta».

Keystone (foto d'archivio)