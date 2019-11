SEPANG (Malesia) - Finito a terra e costretto a partire 11esimo domani a Sepang, Marc Marquez ha spiegato i motivi della sua caduta nelle qualifiche in Malesia:

«Faticavo in tutti i cambi di direzione, così sono stato più aggressivo del dovuto e sono finito per terra - ha commentato Marc Marquez - Mi fa più male la posizione in griglia che la caduta, anche se ora ho un po' di dolore in tutto il corpo. In particolare ho il ginocchio sinistro un po' gonfio. L'inseguimento a Quartararo? In realtà nemmeno volevo aspettarlo, era anche fin troppo veloce. Alla fine però mi sono ritrovato davanti proprio lui e quando le Yamaha hanno la gomma nuova sono molto».

Sulle condizioni del campione del mondo si è espresso anche Angel Charte, responsabile della clinica mobile della MotoGP. «Marc è stato colpito su entrambe le gambe e sente notevole dolore, domattina vedremo come sono andate le cure - ha spiegato Charte - Ha delle piccole lesioni alla rotula e una contusione alle braccia. Ora abbiamo applicato una serie di antidolorifici, domattina vedremo come starà».

keystone-sda.ch/STR (AHMAD YUSNI)