Il Dottore è carico: «Munoz? È figo avere un capotecnico della nuova generazione»

SEPANG (Malesia) - Domenica si disputa il 18esimo GP stagionale del motomondiale - a Sepang in Malesia - con Valentino Rossi che è motivato a centrare un risultato di rilievo.

Ricordiamo che il Dottore occupa momentaneamente la settima posizione in classifica con 153 punti, trenta lunghezze in meno rispetto a Rins che è terzo (183). «Questa è la mia peggiore stagione di sempre in Yamaha, anche proprio per numero di punti, posizione in campionato e podi», ha raccontato proprio Rossi a "La Gazzetta dello Sport". «Sto facendo molta fatica, soffro la velocità sul dritto - perché sono molto lento - e la gomma posteriore, ma il feeling con la moto non è male. In futuro devo cercare di essere più competitivo».

Ricordiamo che nel 2020, ultima stagione sotto contratto con la Yamaha, il campione italiano potrà beneficiare dei servigi di David Munoz... «Sarà una nuova esperienza, perché è figo avere un capotecnico della nuova generazione, sono davvero curioso. Se poi sarà la mossa giusta o meno lo diranno i risultati. So che ci saranno momenti difficili, ma questo è un ragionamento che avevo già fatto all’inizio del 2018 quando ho rinnovato per due anni. Però sono contento di farlo».

keystone-sda.ch/ (TORU HANAI)