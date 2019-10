Dovizioso è rassegnato: «Marquez? Non sappiamo come fermarlo»

SEPANG (Malesia) - Nella mattinata di domenica (ore 8) avrà luogo il 18esimo appuntamento stagionale di MotoGP sul circuito malese di Sepang. L'uomo da battere sarà senza ombra di dubbio Marc Marquez il quale ha conquistato - oltre al Mondiale - le ultime cinque corse della classe regina.

Il campione spagnolo sembra imprendibile e ne sono coscienti anche i suoi avversari, su tutti Dovizioso che - negli ultimi anni - è sempre stato il suo primo inseguitore nella classifica generale, anche se non è mai stato in grado di insidiarlo veramente. «Siamo lontani da Marquez, il divario è impressionante e quasi eccessivo», ha analizzato proprio Dovizioso in conferenza stampa. «Marc sembra imprendibile ed è davvero difficile capire come fermarlo, in questa stagione è andato anche meglio rispetto al passato. Questa è la realtà(...). Nonostante questo stiamo lavorando indipendentemente dai risultati e continueremo a farlo. La possibilità di tornare a lottare c’è, ma siamo tutti preoccupati(...)».

keystone-sda.ch/STF (FAZRY ISMAIL)