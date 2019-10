«La crisi di Rossi? Quel momento arriverà anche per me»

CERVERA (Spagna) - Il loro è sempre stato un rapporto difficile, fatto di frecciate e di dichiarazioni spesso velenose.

In un'intervista concessa a "Marca" Marc Marquez questa volta ha speso parole d'elogio per il collega Vale Rossi. Lo spagnolo riconosce nell'italiano una grande forza di volontà, nonostante i recenti risultati nettamente al di sotto delle aspettative... «Come ogni atleta, hai un picco e poi non puoi che scendere… Quello che sta facendo Rossi mi sembra incredibile. La differenza tra noi? Valentino è "sopravvissuto" per molte generazioni. E ha vinto tanto. Ma arriveranno sempre le nuove generazioni che ti batteranno e ti metteranno un po’ da parte. Quel momento verrà anche per me me. Ma, per ora, sono in uno dei migliori momenti della mia carriera sportiva».

keystone-sda.ch/STF (MICHAEL DODGE)