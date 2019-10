«Caro Valentino, hai sbagliato...»

TAVULLIA - 40 anni già compiuti e nove titoli Mondiali conquistati. La domanda che si pongono in tanti è: "fin quando si protrarrà la carriera del "Dottore"? Per tanti, il pilota italiano è già andato... lungo, alla luce soprattutto degli ultimi scarsi risultati ottenuti.

«Forse sì, è rimasto troppo a lungo in MotoGP - il pensiero di Jeremy Burgess affidato a un'intervista rilasciata al sito ufficiale del GP d'Australia - La cosa preoccupante, che per me è anche la cosa più triste, è che termina le gare nella stessa posizione della qualifica o addirittura peggio. Qualche anno fa, non ci saremmo preoccupati se si fosse qualificato decimo in qualifica, perché sapevamo che avrebbe recuperato subito quattro o cinque posizioni e sarebbe salito sul podio o avrebbe lottato per farlo».

Jeremy Burgess è il capo tecnico con il quale Rossi ha messo in bacheca tutti i titoli iridati (sette) della classe regina. Insomma uno che lo conosce bene...

Keystone (archivio)