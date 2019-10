Rossi-Hamilton, scambio di bolidi? «Ci stiamo lavorando»

MOTEGI (Giappone) – In difficoltà con la sua Yamaha, Valentino Rossi può “consolarsi” pensando alle 4 ruote e più precisamente al possibile e affascinante scambio di bolidi con Lewis Hamilton. Il Dottore alla guida della Mercedes AMG F1 e il britannico in sella alla Yamaha M1? Perché no. La notizia, dopo le prime voci emerse qualche mese fa, trova conferme nelle parole del pesarese.

«È da un po' che ne parliamo: Lewis sulla mia moto e io sulla sua macchina - ha detto Rossi a margine del GP del Giappone - Speriamo di farcela, sarebbe veramente bello e divertente tornare a guidare una Formula 1».

Lo "scambio" questa volta dovrebbe andare in porto, con l'evento che - stando ai ben informati - dovrebbe svolgersi in dicembre a Jerez o Valencia.

Da sottolineare che per entrambi non si tratterebbe di un debutto. In passato Valentino aveva già testato a più riprese la Ferrari, mentre Hamilton, nel 2019, ha provato la Yamaha R1 (Superbike).

keystone-sda.ch/ (TORU HANAI)