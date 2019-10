Sabine Kehm lancia Schumacher e "smonta" Briatore

MARANELLO (Italia) - «È un bravo pilota ma non è al livello del padre. Michael era un fenomeno. Non penso Mick possa essere paragonato al papà», queste erano state le parole di Flavio Briatore espresse nei giorni scorsi.

A smontare parzialmente la tesi dell'ex team principal della Renault ci ha pensato Sabine Kehm, portavoce della famiglia Schumacher: «Sono sicura che Mick finirà per correre in Formula 1, spero più presto che tardi - le sue parole a "Die Welt" - Sono convinta che andrà molto bene, perché già sta svolgendo un buon lavoro. Presumo che Mick sarà in grado di realizzare il suo sogno di diventare campione del mondo. Ovviamente ha ancora molto da imparare, ma Mick è molto bravo ad analizzare i dati, a imparare le giuste lezioni e ad agire di conseguenza. Credo davvero sarà un campione del mondo. Sta dando tutto per raggiungere l’obiettivo».

Keystone (archivio)