Incredibile Alex Marquez!

MOTEGI (Giappone) - Quando ormai sembrava a terra, Alex Marquez è miracolosamente rimasto aggrappato al suo "attrezzo da lavoro". Le immagini, presenti nel video allegato, hanno dell'incredibile: in un qualche modo l'iberico è riuscito a non farsi scappare la sua moto per poi proseguire le qualifiche come se nulla fosse successo.

Sull'accaduto è intervenuto anche il fratello maggiore Marc: «È stato straordinario. Per riuscire a fare una cosa del genere devi essere estremamente concentrato e questo è un segnale molto importante per Alex, perché è in un momento decisivo della stagione. Questo video lo potrà conservare per tutta la vita».

keystone-sda.ch/ (TORU HANAI)