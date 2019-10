Fame chimica dopo gli eccessi: Marquez drogato (di successi)

MOTEGI (Giappone) - La conquista del titolo Mondiale - l'ottavo in carriera - e le relative feste non hanno levato l'appetito a Marc Marquez. Dopo il pieno di brindisi ed eccessi thailandesi, lo spagnolo si è infatti ripresentato nel paddock più che carico, pronto a lasciare nuovamente il segno, pronto a vincere.

«Ho festeggiato il mio ottavo titolo mondiale in Thailandia, dopo la gara, e in seguito in Spagna, a casa mia - ha raccontato Marquez, appena arrivato in Giappone - Ora sono più sereno e rilassato ma ho la stessa mentalità di due settimane fa. E voglio vincere. Voglio arrivare al traguardo davanti a tutti pure a Motegi. È il modo migliore per lanciare la nuova stagione. Un avversario pericoloso? Con Dovizioso lo scorso anno c'è stata battaglia. Questa è una pista che piace ad Andrea. Però dovrò fare attenzione anche a Quartararo, Viñales e Rins».

keystone-sda.ch/ (TORU HANAI)