Briatore boccia Vettel: «Leclerc pronto per il titolo, che Seb gli faccia da secondo»

SUZUKA (Giappone) – Vettel o Leclerc? Leclerc o Vettel? Il giovane (e inesperto) rampante o il campione affermato (e annacquato)? Più che pensare a chiudere bene il Mondiale 2019 – il titolo costruttori è andato, quello piloti lo sarà a breve – in Ferrari stanno preoccupandosi del futuro. Stanno già cercando di capire che fare con i loro piloti. Secondo Flavio Briatore, la risposta alle domande dei dirigenti della Rossa è semplice: si deve puntare sul monegasco.

«Leclerc è più veloce di Vettel – ha sottolineato l'ex team principal della Renault - È un predestinato, è un talento, è aggressivo e riesce a far andare forte la macchina: è pronto per vincere il titolo. Se fossi il team principal della scuderia sceglierei lui come prima guida. Vettel può restare perché è un bel pilota ma come secondo».

keystone-sda.ch/STR (Toru Hanai)