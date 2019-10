«Valentino Rossi? Grazie»

MOTEGI (Giappone) - Silvano Galbusera out. David Muñoz in. È questo l'avvicendamento deciso da Valentino Rossi per il prossimo anno. Nella speranza di ritrovare quel feeling con la moto mancatogli negli ultimi mesi, il Dottore ha dato il benservito al suo attuale capotecnico - con il quale chiuderà comunque la stagione - e abbracciato il 41enne catalano. Alla prima esperienza in MotoGP.

Da quasi vent'anni nel circus e attuale "ombra" di Pecco Bagnaia, lo spagnolo è entusiasta della nuova avventura. «Rossi? Devo solo ringraziarlo per l'opportunità che mi ha offerto. Certo che sono contento: darò il mio contributo e farò del mio meglio affinché Valentino possa fare bene. Nel frattempo, fino a Valencia, mi concentrerò solo sul mio ruolo nel team Sky. Non ho esperienza in MotoGP? Dovrò imparare molto».

Proprio la mancata conoscenza della classe regina ha spinto molti a dubitare di Muñoz. Tanti hanno però spezzato una lancia in suo favore. Come per esempio Bagnaia: «È uno dei migliori con i quali abbia mai lavorato. Anche a livello personale stare con lui è un piacere». Belle parole nei suoi confronti le ha spese anche Jorge Lorenzo. «David è stato il mio primo capomeccanico quando avevo 15 anni. Lo ricordo come un bravo ragazzo, tranquillo e professionale».

keystone-sda.ch/STF (Gemunu Amarasinghe)