Hamilton, che stoccata alla Ferrari!

SUZUKA (Giappone) - Con la vittoria di Bottas e il terzo posto di Hamilton - ottenuti oggi a Suzuka - la Mercedes ha vinto il suo sesto titolo costruttori di fila, a conferma di un dominio incontrastato che ormai dura da tanti anni. La concorrenza, anche quest'anno, non ha potuto fare altro che ammirare con molta invidia le Frecce d'Argento.

Di questa ennesima vittoria gongola Hamilton, lanciando una stoccata alla Ferrari: «La forza del nostro team è sstata quella di prendere le giuste decisioni al momento giusto e fornire grandissime prestazioni in tutti i weekend. Rispetto alla Ferrari abbiamo avuto un approccio migliore come team nella gestione dei piloti. Loro hanno un numero 1 e invece noi non ce l’abbiamo. La nostra filosofia è molto migliore secondo me. Siamo migliori nel complesso e come collettivo e questo non cambierà, continueremo a spingere».

keystone-sda.ch/STR (Toru Hanai)