«Rossi? Lo vedo competitivo e più voglioso che mai»

ROMA (Italia) - Il pilota della Ducati Danilo Petrucci - attualmente quinto nella classifica di MotoGP con 162 punti - dovrà cercare di centrare qualche risultato di rilievo negli ultimi quattro GP stagionali se vorrà salire sul podio finale.

L'italiano, che conta una lunghezza in meno di Vinales (163) e cinque in meno di Rins (167), dovrà anche stare attento a Valentino Rossi, che insegue in sesta posizione con 145. «Dovrò sicuramente stare attento anche a Valentino», ha dichiarato proprio Petrucci a "Sky". «Sta lottando per la terza posizione nel Mondiale e ha ancora la velocità per vincere le gare. Rossi è il pilota che ha segnato e sta ancora segnando un'era. Lo vedo competitivo e più voglioso che mai(...)».

