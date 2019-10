«Valentino Rossi continuerà oltre il 2020», Espargaró sgancia la bomba

MOTEGI (Giappone) - «Valentino Rossi continuerà a correre anche dopo il 2020. Continuerà a correre ancora a lungo». La bomba, in questi giorni di incertezza in merito al futuro del Dottore, l'ha sganciata Aleix Espargaró. L'iberico è infatti pronto a scommettere che avrà a che fare con l'italiano ben oltre la prossima stagione.

«L’ingaggio di un capotecnico giovane come David Muñoz è un segnale che prova la volontà di Rossi di continuare e non per poco tempo – ha ammesso il 30enne spagnolo in un'intervista concessa al Gruppo Gedi - Mi aspetto di vedere Valentino sulla griglia di partenza anche nel 2021».

I risultati del Dottore sono però ultimamente deludenti... «Riuscire a tenerlo dietro ad Aragon, riuscire a stare davanti a uno dei più grandi piloti della storia, per me è stato incredibile. Ma Valentino è sempre Valentino. Per quello che ha fatto e che ancora oggi continua a fare viene giustamente considerato un eroe. Soprattutto in Italia».

