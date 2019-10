Vince più di Rossi, guadagna più di Rossi: Marquez pronto a un rinnovo da 25'000'000 di euro

BURIRAM (Thailandia) - Il trofeo del Mondiale è già andato a impreziosire la sua bacheca. Il prossimo obiettivo di Marc Marquez è adesso quello di diventare un po' più ricco. Con un anno appena di contratto ancora in essere con la Honda - e con il coltello dalla parte del manico in sede di rinnovo - lo spagnolo è infatti pronto a monetizzare tutti i suoi successi.

Già ma quanto guadagna il 26enne? Di dati certi non ce ne sono. Si sa però che al momento del suo arrivo nella classe regina aveva uno stipendio di circa 3-5'000'000 di euro e che la casa giapponese è abituata a premiare i suoi piloti - in caso di successo nel campionato - con un aumento di 2'000'000. I conti sono quindi facili: dopo sei titoli, per l'ultimo anno di contratto Marquez si metterà in tasca circa 15-17'000'000.

Quella cifra, già importantissima, è però solo il punto di partenza in vista di un rinnovo che - come confermato proprio dallo spagnolo - potrebbe arrivare già nelle prossime settimane: «La mia priorità è rimanere con la Honda. I miei dirigenti sono i primi che ascolterò. Se accetteranno le mie richieste, non parlerò con altri marchi».

I soliti bene informati hanno fissato intorno ai 25'000'000 di euro a stagione, per i campionati 2021 e 2022, lo stipendio desiderato del campione del mondo. Richiesta che l'azienda di Asaka pare intenzionata ad accontentare.

Fosse trovato un accordo a tali cifre, il Cabroncito vincerebbe per distacco anche la corsa al salario migliore. Al momento il secondo meglio pagato è Valentino Rossi, che dalla Yamaha prende circa 10'000'000 di euro. Dovizioso e Lorenzo arrivano a 7'000'000. Viñales si deve accontentare di 5'000'000 mentre gli altri protagonisti sono molto più "poveri". Petrucci si è visto versare 2,8 milioni; Zarco e Crutchlow 2,5; Rins 2; Mir e Iannone 1,2; Espargaro 1 e poi via a scendere...

keystone-sda.ch/STF (Gemunu Amarasinghe)