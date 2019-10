«Sul giro secco andiamo bene, sul ritmo-gara...», Rossi ride a metà

BURIRAM (Thailandia) – Non si è ancora cominciato a fare sul serio; i primi risultati sono però incoraggianti. Questo pensa Valentino Rossi il quale, in piena modalità test, nelle seconde libere del GP di Thailandia ha ottenuto il quinto tempo dietro Quartararo, Viñales, Morbidelli e Miller.

«È stato un buon venerdì – ha commentato il Dottore – perché non solo io ma tutte le Yamaha sono state veloci. Siamo competitivi e sul giro secco andiamo bene».

Il problema, per il 40enne italiano (e per gli altri) è che il venerdì non ci sono punti in palio. «I favoriti sul ritmo di gara sono i soliti – ha continuato Rossi - Marquez, Dovizioso, Miller e Rins. Noi dobbiamo pensare a lavorare sul passo e a scegliere le gomme. Sia per l'anteriore che per il posteriore. Io sto comparando un po' di cose, dai forcelloni alle marmitte, per provare a risolvere il problema dell’aderenza. Tornerò all'antico? Prenderò qualcosa di vecchio e qualcosa nuovo e metterò tutto insieme».

