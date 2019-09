Leclerc il russo alimenta il sogno rosso: «Ferrari mai così forte»

SOCHI (Russia) – Tre vittorie consecutive sono un ottimo biglietto da visita. Sono un ottimo motivo per sperare di aver raggiunto un altissimo livello di competitività. E proprio pensando a quei successi, due suoi e uno di Vettel, e dopo i primi giri sul circuito di Sochi, Charles Leclerc si è mostrato estremamente ottimista in vista della gara di domenica.

«Siamo andati forte a Singapore, non ci sono motivi per pensare di non andare forte pure in Russia – ha raccontato il pilota della Ferrari - dobbiamo ancora lavorare tanto ma punto alla pole e sono molto ottimista per la corsa. Ho un ottimo passo, un passo che non è mai stato così forte durante tutta la stagione».

keystone-sda.ch/STF (YURI KOCHETKOV)