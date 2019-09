«La rivalità fra Vettel e Leclerc? Può avere un'escalation»

MARANELLO (Italia) - In casa Ferrari si respira aria di grande competizione interna. Gli ultimi tre Gran Premi di Formula 1 sono infatti stati vinti dai piloti della Rossa - due da Charles Leclerc e uno da Sebastian Vettel - e in classifica sono divisi da sei punti: il monegasco è terzo (200), mentre il tedesco quinto (194).

Oltre a questo - in occasione del GP di Singapore - Vettel si è imposto rientrando ai box un giro prima rispetto al suo compagno di scuderia, che in quel momento era in testa alla corsa. E in genere la politica della Ferrari è diversa, dato che normalmente si ferma prima la monoposto più avanti in classifica. A Leclerc la cosa non è piaciuta, mentre a Vettel non è piaciuto il disappunto del monegasco.

«Penso che avere due piloti sempre in competizione fra loro per la posizione abbia il potenziale per creare un'escalation nella rivalità all'interno della scuderia», è intervenuto il Team Principal della Mercedes Toto Wolff a "motorsport.com". «Abbiamo vissuto anche noi in passato la stessa situazione e credo che adesso siamo una squadra molto più forte, con una filosofia chiara(...)».

keystone-sda.ch/STF (WALLACE WOON)