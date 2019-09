Vettel-Leclerc? Il sorpasso "a tavolino" è stato valutato

SINGAPORE - Leclerc richiamato in pit-lane e Vettel che, approfittando dell'assenza del compagno, mette il muso davanti al gruppo e comincia a costruirsi il successo nel GP di Singapore? Della "particolare" strategia adottata dalla Ferrari - come anche delle ripetute richieste di spiegazioni del monegasco - nella gara di Marina Bay si è già detto e scritto moltissimo. Il punto a tutta la questione ha provato a metterlo Mattia Binotto, team principal delle rosse, mossosi con l'intenzione di spegnere ogni polemica.

«Quando abbiamo chiamato Vettel abbiamo pensato che, fermandosi il giro dopo, Charles sarebbe poi stato in vantaggio - ha ammesso il dirigente della Ferrari - Seb ha guidato bene, ha ottenuto un undercut di 3,9 secondi e questo è stato quello che ha fatto la differenza. Capisco che Charles sia deluso».

Non solo la spiegazione di quanto successo; Binotto ha anche chiarito che la possibilità di ordinare un sorpasso in favore del monegasco è stata valutata. «Abbiamo preso in considerazione lo scambio di posizioni? Sì ma, almeno in quel momento, abbiamo pensato che non fosse giusto farlo. Noi abbiamo sempre dato il vantaggio alla macchina davanti».

keystone-sda.ch/STR (Eric To)