Alex Fontana si conferma sul podio del CTCC a Ningbo

NINGBO (Cina) - Alex Fontana festeggia un altro grande risultato nel China Touring Car Championship, che lo scorso fine settimana ha fatto tappa sul circuito di Ningbo insieme al Mondiale di categoria. Il pilota svizzero è salito sul podio al termine di gara 1, con il terzo posto ottenuto al volante della KIA K3 2.0 turbo ufficiale, vettura di cui ha seguito lo sviluppo fin dall'inizio del progetto.

Partito dalla seconda casella in griglia, Fontana è riuscito a confermare la posizione sotto la bandiera a scacchi. Il pilota di Lugano ha terminato in zona punti anche in gara 2, decimo, fornendo nuovamente il proprio contributo per la classifica costruttori della KIA. Il marchio coreano si trova in piena lotta per la conquista del titolo contro l'agguerrita concorrenza di Volkswagen, Ford, Toyota e BAIC.

Per Fontana quella di Ningbo è stata la seconda presenza stagionale nel CTCC, in cui i concorrenti di nazionalità straniera non possono prendere parte a tutti i round in calendario. Alex aveva disputato il weekend di apertura a Guangdong, andato in scena a maggio, riuscendo anche in quell'occasione a festeggiare l'arrivo sul podio.

Alex Fontana: "È sempre bello assaporare la gioia del podio, ancor di più in un campionato combattuto come il CTCC. Il risultato di gara 1 ci ripaga dell'impegno che abbiamo profuso, in un weekend dove la nostra vettura è apparsa meno efficace rispetto alle rivali. In queste situazioni è importante sfruttare ogni piazzamento, come abbiamo saputo fare anche domenica con il decimo posto in gara 2. Ora vogliamo tornare ancora più competitivi per il finale di stagione, in cui a livello personale cercherò di conquistare una vittoria, aiutando la KIA a confermare il titolo costruttori raggiunto nel 2018".