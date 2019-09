Rossi, zero depressione: «L'anno prossimo capirò se avrò ancora la forza per continuare»

MISANO ADRIATICO (Italia) - Fuori dalla top-5 della classifica del campionato e a 40 anni suonati, Valentino Rossi non ha perso voglia ed entusiasmo. Ed è con voglia ed entusiasmo - anche se non con una moto pienamente competitiva - che si sta avvicinando al GP di San Marino dove, nonostante le qualità di Honda e Ducati, punta a salire sul podio per la terza volta in stagione.

«Depresso per la stagione? - ha raccontato il Dottore - No, non lo sono mai. È un fatto di carattere. Poi dalla vita impari che non devi essere troppo triste quando le cose vanno male e non troppo felice quando vanno bene. Non è semplice trovarlo, ma serve equilibrio. Poi ora, con il doppio scarico e il forcellone in carbonio, nei test abbiamo qualcosa di vero da provare: negli ultimi anni non succedeva. Ora è come se la Yamaha si stesse impegnando. Noi dobbiamo pensare a fare una terza parte di stagione buona e a prepararci al meglio per il futuro. I risultati dell'anno prossimo saranno importanti per capire se avrò ancora la forza e la velocità necessarie per continuare oppure no».

keystone-sda.ch/ (LORENZO DI COLA)