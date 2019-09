Leclerc-Wow: «È il Federer della Formula 1»

MONZA (Italia) - Bastano due vittorie per dare un giudizio su un pilota? Ovviamente no. Serve tempo. Prima di potersi sbilanciare davvero servono mesi. Quanto fatto da Charles Leclerc nelle ultime settimane ha però spinto molti a fare paragoni nobilissimi, alle volte anche azzardati.

A dire il vero non sono solo stati i trionfi di Spa e Monza a far scattare l'applauso per il 21enne della Ferrari, bensì tutto quanto mostrato da inizio campionato ad adesso. È però certo che le recenti recite hanno levato gli ultimi dubbi a tanti indecisi.

Tra questi c'è Jody Scheckter, 69enne ex pilota che nel 1979 vinse il mondiale con la Ferrari. Il sudafricano ha usato parole al miele per descrivere il nuovo idolo "rosso". «Leclerc è un ragazzo meraviglioso e simpatico. Mi chiedo come sia possibile che una persona del genere arrivi da Monaco. Sono sconcertato. È calmo e ha grande talento, per lui provo quasi affetto. Un paragone? Penso sia quasi un Federer della Formula 1. Guardando ai piloti del passato non ho mai pensato "Wow". Con lui l'ho fatto».

keystone-sda.ch/STF (Antonio Calanni)